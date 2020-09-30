Утром 27 сентября на границе Азербайджана с непризнанной Нагорно-Карабахской республикой, которую Баку считает своей территорией, оккупированной Арменией, начались активные боевые действия. Стороны обвиняют друг друга в развязывании конфликта. Турция поддержала Азербайджан, Россия и другие страны призвали остановить кровопролитие в регионе.
Вторая цель заключается в том, пояснил эксперт, чтобы не допустить появления на территории Азербайджана турецкой военной базы, однако это не означает, что российская армия будет помогать ослабленной армии Армении отстаивать Карабах.
«Российские самолеты над Ереваном были четким намеком: Армения для вас за пределами каких-либо действий. Но если армяне не могут сами военной силой защитить свои завоевания, это их проблемы. Если не отстоят, Россия тут ни при чем. Они этого добились сами, сделав все возможные ошибки», — считает Кедми.
Специалист добавил, что боеспособность армии Армении со времен предыдущей войны в Карабахе упала из-за ослабления интеграции с РФ в области безопасности.
Он не уверен, что армянские войска под управлением обученных в США инструкторов в состоянии эффективно вести боевые действия против Азербайджана, который за последние годы вложил много средств в переоснащение армии и всесторонне поддерживается Турцией.