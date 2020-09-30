У России в ситуации с новым обострением в Карабахе есть всего две ключевые цели. Первой является сохранение территориальной целостности Армении, которая остается союзником РФ по ОДКБ, и скорейшее прекращение боевых действий. Об этом рассказал израильский военно-политический аналитик Яков Кедми в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым»

Украина и Карабах: не надо лезть в чужую войну © REUTERS, Staff/File Photo

Вторая цель заключается в том, пояснил эксперт, чтобы не допустить появления на территории Азербайджана турецкой военной базы, однако это не означает, что российская армия будет помогать ослабленной армии Армении отстаивать Карабах.

«Российские самолеты над Ереваном были четким намеком: Армения для вас за пределами каких-либо действий. Но если армяне не могут сами военной силой защитить свои завоевания, это их проблемы. Если не отстоят, Россия тут ни при чем. Они этого добились сами, сделав все возможные ошибки», — считает Кедми.

Специалист добавил, что боеспособность армии Армении со времен предыдущей войны в Карабахе упала из-за ослабления интеграции с РФ в области безопасности.

Он не уверен, что армянские войска под управлением обученных в США инструкторов в состоянии эффективно вести боевые действия против Азербайджана, который за последние годы вложил много средств в переоснащение армии и всесторонне поддерживается Турцией.