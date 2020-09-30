Если Россия интегрирует народные республики Донбасса, в том числе официально, то в этом случае начнется обсуждение легального взаимодействия Минска с ними. Об этом рассказал главный редактор IMHOclub.by Алексей Дзермант в интервью изданию Украина.ру

Алексей Дзермант: Чем хуже у Минска отношения с Украиной, тем активнее он будет работать с Донбассом © Facebook, Алексей Дзермант Александр Лукашенко изъявлял желание, чтобы Россия, Украина и Белоруссия «по-братски сели и решили» вопрос Донбасса.

Эксперт также считает, что после событий в Белоруссии и активного вмешательства Украины в дела республики вопрос признания российского статуса Крыма со стороны Минска тоже будет продвигаться.

«И в целом отношения Минска с Украиной будут другими. Это открывает возможности для коммуникаций и с республиками Донбасса, и с Крымом», — указал Дзермант.

Политолог добавил, что, поскольку украинская сторона заняла деструктивную позицию и пытается избежать выполнения Минских соглашений, у Москвы в отношении Донбасса нет другого выхода, кроме как начать фактическую интеграцию народных республик в состав РФ.

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