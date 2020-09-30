Россия вообще не должна ставить вопрос о том, что в Белоруссии якобы не может быть другого президента, кроме Александра Лукашенко. Об этом рассказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в эфире интернет-канала «PolitWera»

Безпалько объяснил, по какой именно причине белорусская экономика неэффективна © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

«Кто после него? Я не знаю, кто после него. Но этот момент рано или поздно наступит. Либо он наступит сейчас, когда его сметет протестная волна. Либо после шестой каденции, когда он на штыках и дубинках свой срок отсидит и все равно будет от власти каким-то образом отстранен», — уверен Безпалько.

Для России сейчас главное — найти в Белоруссии политиков, с которыми можно было бы вести диалог и которые могли бы прийти к власти в республике, считает политолог.

По его словам, такие люди в Белоруссии есть, но сейчас они фактически загнаны в положение маргиналов.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.