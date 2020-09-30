Эксперт подчеркнул, что Лукашенко фактически уничтожил в Белоруссии пророссийское движение так же, как его уничтожили на Украине, и внедрил в белорусское общество идеи литвинства и белорусской истории, отдельной от России, заведя в итоге республику в тупик.
«Кто после него? Я не знаю, кто после него. Но этот момент рано или поздно наступит. Либо он наступит сейчас, когда его сметет протестная волна. Либо после шестой каденции, когда он на штыках и дубинках свой срок отсидит и все равно будет от власти каким-то образом отстранен», — уверен Безпалько.
Для России сейчас главное — найти в Белоруссии политиков, с которыми можно было бы вести диалог и которые могли бы прийти к власти в республике, считает политолог.
По его словам, такие люди в Белоруссии есть, но сейчас они фактически загнаны в положение маргиналов.
Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.
Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.
В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.