Ресторатор и депутат Верховной Рады Украины от фракции «Слуга народа» Николай Тищенко может занять место первого заместителя украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Витольда Фокина. Решающее право голоса - за президентом Владимиром Зеленским, рассказал депутат от «Слуги народа» Даниил Гетманцев, передают Vesti.ua 30 сентября

«Возможно, у президента или у Офиса президента есть аргументы в пользу этой кандидатуры, и, возможно, он усилит контактную группу. Это прерогатива и ответственность президента. Если он такое решение примет, мы будем способствовать Тищенко в этой работе. Он в политике не имел опыта до того, как стал депутатом, как и многие из нас, к слову. Он делал ошибки, но сразу же их исправлял, набираясь опыта», — сказал Гетманцев.

«Фокин стал ледоколом»: соцсети о новом скандале вокруг Донбасса © скриншот с видео "112 Украина"

В соцсетях депутат дал оценку представителям ТКГ, сказав, что часть из них «откровенно слабые», имел ли он в виду Фокина, он не уточнил.

Витольд Фокин на данный момент является заместителем главы украинской делегации в ТКГ, несмотря на свой солидный возраст. Политику 87 лет.

Высказывания бывшего премьер-министра Украины об особом статусе Донбасса и всеобщей амнистии были раскритикованы отдельными депутатами Верховной Рады Украины.

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Фокин должен покинуть свой пост в ТКГ, а глава МВД Арсен Аваков назвал бывшего премьера «мерзавцем» и «махровым идиотом».

Николай Тищенко не только депутат от президентской партии «Слуга народа», но и телеведущий, владелец сети ресторанов и мастер спорта Украины по дзюдо.

В разгар карантина его ресторан в Киеве оказался в центре скандала: заведение принимало посетителей, несмотря на запрет.

Его политические взгляды украинские националисты не раз называли «ватными». Радикалы предъявили ресторатору претензии за фото с доверенным лицом президента РФ Владимира Путина Тимати на курорте в 2015 году.

Бывший руководитель Офиса президента Андрей Богдан в интервью Дмитрию Гордону заявил, что самое большое влияние на лидера государства Владимира Зеленского имеет именно депутат Тищенко.