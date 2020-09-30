Фактор признания независимости народных республик Донбасса имеет огромное символическое значение, но сейчас не это главное. Об этом рассказал российско-украинский социолог Евгений Копатько в интервью изданию Украина.ру

Евгений Копатько: Для Донбасса важно признание субъектности, создание условий развития © РИА Новости, Нина Зотина Владимир Жириновский заявлял, что Донбасс нужно возвращать в состав России или помочь ему стать независимым, поскольку в любом случае «с Украиной никогда ничего нормального не будет».

Эксперт подчеркнул, что сейчас гораздо важнее повышать уровень субъектности ДНР/ЛНР.

«Очевидно, что этот вопрос нужно решать. Эти люди умеют решать проблемы сами и ни у кого просить денег не будут. Они их сами заработают. Просто для этого необходимо создать условия. Это ключевое. Если заработает экономика в Донбассе, то это и уровень субъектности повысит, договороспособность повысит и даст возможность вести прямой диалог между Киевом и Донбассом», — пояснил Копатько.

Специалист добавил, что в ДНР/ЛНР живет несколько миллионов человек, что сопоставимо с населением небольшой европейской страны, и эти люди за последние годы заслужили право самостоятельно определять свою судьбу.

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