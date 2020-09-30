Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге с журналистами сделал заявление о том, как официальный Киев теперь будет называть президента Белоруссии Александра Лукашенко, ведь Украина не признает его легитимным главой государства, пишет УНИАН 30 сентября

Выход из ситуации найден простой, теперь в официальном обращении к главе соседней страны не будет должности, а просто имя и фамилия — Александр Лукашенко.

Лукашенко отверг «дружескую руку» Украины и кинулся в «удушающие объятия» Путина – Кулеба © Facebook, Dmytro Kuleba

«Это прекрасные формулировки для медиа, для заголовков, для постов в Facebook, но вы спрашиваете об официальной позиции, и я вам отвечаю, что официальная позиция — Александр Лукашенко», — ответил глава МИД.

Ранее Кулеба делал заявление о том, что Украина официально не признает его избрание. Тогда в высказывании министра все же звучало слово «президент», поскольку Лукашенко еще дорабатывал свой предыдущий президентский срок.

Новая инаугурация состоялась 23 сентября, на нее не пригласили послов других стран, поэтому на Украине назвали церемонию тайной.

Не признают победу нового президента Белоруссии и в Евросоюзе. В ЕС анонсировали санкции против белорусских чиновников.

Латвия, Литва и Эстония уже запретили въезд 30 гражданам страны, в том числе Лукашенко.

По мнению политолога Алексея Дзерманта, белорусский лидер еще очень крепок здоровьем и продержится до 2030 года.