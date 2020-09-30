Певица Наташа Королева дала первое интервью после признания в измене ее супруга Сергея Глушко, известного под псевдонимом Тарзан. Артистка призналась, что это не первая в их семье проблема, об этом и о кризисе среднего возраста она рассказала на днях в интервью психологу Алле Занимонец в шоу «Почти серьезно»

Певица уверена, что в период, когда один из супругов проживает кризис среднего возраста, в семье случаются все самые неблагополучные вещи.

Причем речь идет не только об изменах мужей. По словам Королевой, если мужчина лежит на диване и смотрит футбол, то женщины в этот кризисный период тоже могут «пуститься во все тяжкие».

По версии артистки, даже если измена произошла, то это может вывести семью на новый уровень отношений, когда второй супруг встрепенется и «возьмет себя в руки».

Что празднует любовница Тарзана? Сеть обсуждает новые снимки Шульженко © Instagram, anastasiya.shulzhenko

А вот прибегать к услугам пластического хирурга она не рекомендует и утверждает, что в свои 47 лет еще ни разу не ложилась под нож хирурга. По ее словам есть другой способ.

«Я очень к себе объективна. И я всегда смотрю на себя в зеркало достаточно критично. Я вижу все свои недостатки и просто знаю, как это грамотно спрятать, если что-то появилось. Или как поработать над собой, если я что-то запустила и наела лишние килограммы», — сказала Королева.

Скандал в семье Королевой и Глушко разразился, когда 23-летняя Анастасия Шульженко выложила пост с признанием, что беременна от Тарзана.

Сначала стриптизер все отрицал и заявил, что в их с Королевой дом приходили две дамы, которые украли деньги и драгоценности. Певица написала заявление в полицию по факту кражи.

Позже шоумен нашел в себе силы и сделал публичное признание, что не хочет отрицать очевидное.

Шульженко появилась в эфире одного из ток-шоу, где не подтвердилось отцовство Тарзана в отношении ее будущего ребенка.

Девушка отрицает кражу и говорит, что любит Тарзана.