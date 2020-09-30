Турция ранее пообещала Азербайджану оказать любую поддержку, какую запросит Баку на фоне очередного обострения военного конфликта в непризнанной республике.
«Я обратил внимание на политические заявления Турции, которые мне кажутся необдуманными и опасными», — цитирует Макрона агентство.
27 сентября власти Армении и Азербайджана обвинили друг друга в обстрелах и ракетных атаках на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.
В непризнанной республике, Армении и части регионов Азербайджана введено военное положение.
Россия, Франция и ряд других государств призвали стороны к сдержанности.