Президент Франции Эммануэль Макрон назвал опасными и необдуманными политические декларации Турции после обострения конфликта в Нагорном Карабахе, сообщает РИА Новости 30 сентября

Турция ранее пообещала Азербайджану оказать любую поддержку, какую запросит Баку на фоне очередного обострения военного конфликта в непризнанной республике.

«Я обратил внимание на политические заявления Турции, которые мне кажутся необдуманными и опасными», — цитирует Макрона агентство.

Стало известно, почему Турция отказалась отправлять своих военных в Карабах © РИА Новости, Михаил Климентьев | Перейти в фотобанк

В непризнанной республике, Армении и части регионов Азербайджана введено военное положение.

Россия, Франция и ряд других государств призвали стороны к сдержанности.