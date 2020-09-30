Главный тренер киевского «Динамо» 75-летний Мирча Луческу станет самым возрастным тренером в истории Лиги чемпионов, если начинать отсчет с группового турнира, пишет Sports.ru 30 сентября
Несмотря на солидный возраст, румынскому тренеру удалось вывести украинский клуб в Лигу чемпионов, и пока оставлять тренерскую деятельность Луческу не намерен.
Предыдущий возрастной рекорд принадлежит Юппу Хайнкесу, он руководил «Баварией» в возрасте 72 лет в сезоне 2017-2018.
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