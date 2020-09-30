«Пресловутый провокатор»: ультрас «Динамо» ответили на безразличие к ним тренера Луческу
«Пресловутый провокатор»: ультрас «Динамо» ответили на безразличие к ним тренера Луческу
© РИА Новости, Андрей Волошин | Перейти в фотобанк
Несмотря на солидный возраст, румынскому тренеру удалось вывести украинский клуб в Лигу чемпионов, и пока оставлять тренерскую деятельность Луческу не намерен.

Предыдущий возрастной рекорд принадлежит Юппу Хайнкесу, он руководил «Баварией» в возрасте 72 лет в сезоне 2017-2018.