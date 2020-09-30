Главный тренер киевского «Динамо» 75-летний Мирча Луческу станет самым возрастным тренером в истории Лиги чемпионов, если начинать отсчет с группового турнира, пишет Sports.ru 30 сентября

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