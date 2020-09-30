Американские коллеги не препятствуют обострению конфликта в Нагорном Карабахе, а, скорее всего, частично инициируют его. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов

Дмитрий Абзалов: США ведут контригру против России, пытаясь вовлечь ее в карабахский конфликт © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Такого рода действия отвлекают внимание Москвы и распыляют ее ресурсный контроль. С их точки зрения — это контригра, попытка вовлечь Россию в конфликт. Любая военная интервенция Российской Федерации на этом направлении, переброска войск или попытка встать на одну из сторон — будет использована для дискредитации нас, как переговорщика, и как попытка отвлечь внимание от Белоруссии, так как России придется решать вопрос с Карабахом», — рассказал Дмитрий Абзалов.

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ВС Азербайджана утром 27 сентября начали контрнаступление в Нагорном Карабахе, по версии Баку, в ответ на провокации армянской стороны. Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил всеобщую мобилизацию и ввел военное положение в стране, обвинив власти Азербайджана в эскалации конфликта.

В своей поддержке власти Азербайджана заверил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Россия и мировое сообщество призывают стороны конфликта немедленно прекратить огонь и сесть за стол переговоров.