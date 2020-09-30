Больше всего новых случаев COVID-19 зафиксировали в Харьковской (549), Донецкой (345), Днепропетровской (271), Львовской (265) и Киеве (219).
Всего с начала пандемии в стране выявили 208 959 случаев COVID-19, скончались 4129 человек.
Больше всего новых случаев COVID-19 зафиксировали в Харьковской (549), Донецкой (345), Днепропетровской (271), Львовской (265) и Киеве (219).
Всего с начала пандемии в стране выявили 208 959 случаев COVID-19, скончались 4129 человек.
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