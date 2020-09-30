За сутки на Украине выявили коронавирус у 4027 человек, это новый антирекорд, скончались еще 64 человека, сообщил 30 сентября аппарат Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны

Украина.ру на Youtube Корнилов: «В случае войны Россия точно защитит Армению» — видео