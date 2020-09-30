Заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Александр Дубинский требует от руководства страны расследовать причастность представителя «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева к гибели курсантов в авиакатастрофе, сообщают «Украинские новости» 30 сентября

Соответствующее письмо Дубинский направил в адрес президента Украины Владимира Зеленского, премьер-министра Дениса Шмыгаля, вице-премьера Олега Урусского, председателя парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского, главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова и генерального прокурора Ирины Венедиктовой.

Дубинский заострил внимание на том, что экс-владелец «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев до сих пор руководит предприятием, несмотря на то, что продал контрольный пакет акций китайским инвесторам в 2017 году.

Катастрофа под Харьковом: специалисты начали расшифровку черных ящиков Ан-26 © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Депутат уверен, что «полная безответственность действующего менеджмента АО "Мотор Сич" могла стать главной причиной авиакатастрофы», поскольку двигатели, на которых летел Ан-26 давно выработали свой ресурс и должны были быть заменены.

«Тридцать лет без ремонта! Это и есть причина катастрофы! Мы имеем ситуацию халатности и абсолютно наплевательского отношения к тому, что происходит в армии. Чиновникам Минобороны плевать, что будет с солдатами. А "Мотор Сич" находится в руках Богуслаева — неизменный директор "Мотор Сич", который его далее "доит", продав еще в 2017 году контрольный пакет акций этого завода китайским инвесторам», — сказал Дубинский.

Двигатели потерпевшего крушение Ан-26 были выпущены в 1974 и 1977 годах, а последние капитальные ремонты прошли в 1990 и 1993 годах. В соответствии с технико-эксплуатационными нормами, их должны были отремонтировать или заменить в 2003 году, но срок эксплуатации был автоматически продлен до октября 2020 и июля 2021 года.

Военный самолет Ан-26 потерпел крушение возле Чугуева Харьковской области 25 сентября во время совершения учебного полета. На борту находились 27 человек, из них 20 — курсанты харьковского военного университета. Выжил только один курсант.

На данный момент у Государственного бюро расследований несколько версий случившегося: техническая неисправность, ошибка экипажа, ненадлежащая техническая подготовка борта к полету.