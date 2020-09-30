Соответствующее письмо Дубинский направил в адрес президента Украины Владимира Зеленского, премьер-министра Дениса Шмыгаля, вице-премьера Олега Урусского, председателя парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского, главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова и генерального прокурора Ирины Венедиктовой.
Дубинский заострил внимание на том, что экс-владелец «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев до сих пор руководит предприятием, несмотря на то, что продал контрольный пакет акций китайским инвесторам в 2017 году.
Однако благодаря своим связям с представителями государственной власти до сих пор не допускает новых собственников до руководства компанией.
Депутат уверен, что «полная безответственность действующего менеджмента АО "Мотор Сич" могла стать главной причиной авиакатастрофы», поскольку двигатели, на которых летел Ан-26 давно выработали свой ресурс и должны были быть заменены.
«Тридцать лет без ремонта! Это и есть причина катастрофы! Мы имеем ситуацию халатности и абсолютно наплевательского отношения к тому, что происходит в армии. Чиновникам Минобороны плевать, что будет с солдатами. А "Мотор Сич" находится в руках Богуслаева — неизменный директор "Мотор Сич", который его далее "доит", продав еще в 2017 году контрольный пакет акций этого завода китайским инвесторам», — сказал Дубинский.
Двигатели потерпевшего крушение Ан-26 были выпущены в 1974 и 1977 годах, а последние капитальные ремонты прошли в 1990 и 1993 годах. В соответствии с технико-эксплуатационными нормами, их должны были отремонтировать или заменить в 2003 году, но срок эксплуатации был автоматически продлен до октября 2020 и июля 2021 года.
Военный самолет Ан-26 потерпел крушение возле Чугуева Харьковской области 25 сентября во время совершения учебного полета. На борту находились 27 человек, из них 20 — курсанты харьковского военного университета. Выжил только один курсант.
На данный момент у Государственного бюро расследований несколько версий случившегося: техническая неисправность, ошибка экипажа, ненадлежащая техническая подготовка борта к полету.