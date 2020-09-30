Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев мог бы стать посредником в преодоления кризиса в Белоруссии, но президент республики Александр Лукашенко предпочел Украине Россию. Об этом сообщает «РБК-Украина» 30 сентября

Глава МИД Украины Кулеба обратился к РФ из-за ситуации в Белоруссии © Facebook, Dmytro Kuleba Александр Лукашенко поставил все на удушающие объятия [президента РФ] Владимира Путина», — заявил глава МИД Украины.

Он добавил, что Киев изучит решение Евросоюза об антибелорусских санкциях, если таковое последует, и будет действовать, исходя из национальных и политических интересов.

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов бежала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что все главы МИД ЕС считают, что президентские выборы в Белоруссии были сфальсифицированы. Однако санкции против Лукашенко и его окружения введены не были — решение заблокировал Кипр.