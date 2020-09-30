«Наше государство могло бы стать нейтральным медиатором для содействия преодолению политического кризиса [в Белоруссии]. К сожалению, вместо руки дружеской помощи, которую протянула Украина, Александр Лукашенко поставил все на удушающие объятия [президента РФ] Владимира Путина», — заявил глава МИД Украины.
Он добавил, что Киев изучит решение Евросоюза об антибелорусских санкциях, если таковое последует, и будет действовать, исходя из национальных и политических интересов.
На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов бежала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты.
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что все главы МИД ЕС считают, что президентские выборы в Белоруссии были сфальсифицированы. Однако санкции против Лукашенко и его окружения введены не были — решение заблокировал Кипр.