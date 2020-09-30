Что празднует любовница Тарзана? Сеть обсуждает новые снимки Шульженко

Любовница стриптизера Сергея Глушко (известного под псевдонимом Тарзан), актриса Анастасия Шульженко развлеклась с друзьями, отметив шампанским радостное событие. Соответствующие снимки она на днях выложила в своем Instagram

«Дай же мне руку, сестра»: Собчак высмеяла Наташу Королеву после измены Тарзана © РИА Новости, Алексей Филиппов | Перейти в фотобанк

В середине месяца 50-летний Тарзан опубликовал признание в измене своей жене — российской певице Наташе Королевой. При этом в случившемся он обвинил любовницу, которая его якобы «развела». Шульженко заявила, что беременна от стриптизера. Она раскритиковала «исповедь Тарзана» под хит Королёвой «Красная помада» и засветилась в нескольких передачах.

Ей удалось заработать на съемках программ о скандале, на эти деньги Шульженко вместе с друзьями отправилась в отпуск. Видео из аэропорта она разместила в сторис в Instagram несколько дней назад. Теперь актриса опубликовала ролик, в котором демонстрирует, как развлекается с друзьями, распивая шампанское.