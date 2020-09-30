Экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко признался, что лечится от онкологического заболевания. Он сообщил об этом на своей странице в Facebook 30 сентября

Луценко назвал главную «иллюзию» президентов Украины относительно Путина © Facebook, Генеральна прокуратура України | Facebook, Генеральна прокуратура України | Перейти в фотобанк

При этом он отметил, что остается в политике и «не отступит от передовой».

Юрий Луценко — народный депутат IV, VI и VIII созывов, лидер партии «Народная самооборона» (с 1999 по 2012 год). Он занимал пост министра внутренних дел Украины (февраль 2005 — декабрь 2006 г., декабрь 2007 — январь 2010 г.), а в мае 2016 года был назначен генеральным прокурором и занимал эту должность до конца августа 2019 года.