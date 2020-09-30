«Сегодня, в день Веры, Надежды, Любови, закончился хирургический этап моего онкозаболевания. Спасибо украинским и немецким врачам. Позади и 8-часовая операция, и дни боли. Впереди — химиотерапия», — рассказал Луценко.
При этом он отметил, что остается в политике и «не отступит от передовой».
Юрий Луценко — народный депутат IV, VI и VIII созывов, лидер партии «Народная самооборона» (с 1999 по 2012 год). Он занимал пост министра внутренних дел Украины (февраль 2005 — декабрь 2006 г., декабрь 2007 — январь 2010 г.), а в мае 2016 года был назначен генеральным прокурором и занимал эту должность до конца августа 2019 года.