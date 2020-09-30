Замглавы Офиса президента Украины Юлия Ковалив подтвердила слова старшего научного сотрудника Atlantic Council Андерса Аслунда о том, что АО «Укрзализныця» ограничило зарплаты своих сотрудников, однако это было «требованием времени». Она сказала об этом изданию «Экономическая правда» 29 сентября

«Полгода не платят зарплату»: шведский экономист уходит из наблюдательного совета «Укрзализныци» © Facebook, Євген Кравцов

Как отметила Ковалив, «коронавирусный кризис» повлиял на все украинские предприятия — многие госкомпании сейчас находятся на грани банкротства.

«Безусловно, ограничения, наложенные законом во время пандемии, должны иметь ограниченную продолжительность, иначе мы рискуем вернуться назад — к коррупции и неэффективности. Никто не доволен ограничениями заработных плат, и это вполне понятно. Но это было требование времени, вынужденное решение», — заявила она.

Ранее Аслунд также отметил, что украинские власти не верят в хорошее корпоративное управление членами набсовета, и пожаловался на оскорбления и препятствия со стороны президента Владимира Зеленского.