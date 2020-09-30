Ранее Аслунд подал в отставку с поста независимого члена наблюдательного совета «Укрзализныци». Причинами своего ухода он назвал высокие юридические риски, которым он подвергается, невыполнение руководством предприятия решений набсовета, а также задержку выплаты зарплаты. По его словам, члены набсовета не получают заработную плату с апреля.
Как отметила Ковалив, «коронавирусный кризис» повлиял на все украинские предприятия — многие госкомпании сейчас находятся на грани банкротства.
«Безусловно, ограничения, наложенные законом во время пандемии, должны иметь ограниченную продолжительность, иначе мы рискуем вернуться назад — к коррупции и неэффективности. Никто не доволен ограничениями заработных плат, и это вполне понятно. Но это было требование времени, вынужденное решение», — заявила она.
Ранее Аслунд также отметил, что украинские власти не верят в хорошее корпоративное управление членами набсовета, и пожаловался на оскорбления и препятствия со стороны президента Владимира Зеленского.