Турецкие ученые из Университета Мерсина исследовали 200 мужчин с диагнозом COVID-19 и выяснили, что коронавирус снижает уровень тестостерона, что понижает иммунитет и либидо, сообщает Daily Mail 30 сентября

У более чем половины обследованных мужчин (51%) выявлено снижение тестостерона в среднем на 30%, и в итоге показатель оказался ниже нормы.

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Поскольку тестостерон играет важную роль в функционировании иммунной системы у мужчин, это делает представителей сильной половины человечества более уязвимыми перед COVID-19.

Британские ученые проанализировали данные о двух тысячах заболевших коронавирусом и пришли к выводу, что мужчины высокого роста заражаются COVID-19 в два раза чаще.