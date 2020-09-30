У более чем половины обследованных мужчин (51%) выявлено снижение тестостерона в среднем на 30%, и в итоге показатель оказался ниже нормы.
При этом если у мужчин был обнаружен коронавирус, но отсутствовали его симптомы, у них все равно понижалось половое влечение.
Поскольку тестостерон играет важную роль в функционировании иммунной системы у мужчин, это делает представителей сильной половины человечества более уязвимыми перед COVID-19.
Британские ученые проанализировали данные о двух тысячах заболевших коронавирусом и пришли к выводу, что мужчины высокого роста заражаются COVID-19 в два раза чаще.