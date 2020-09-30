Член Лейбористской партии Великобритании Крис Брайант выдвинул кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена на Нобелевскую премию мира. Об этом 29 сентября сообщает Evening Standard

Байден назвал президента США «щенком Путина» © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

«Потому что оружие может остановить сердце, но удачно поставленные слова могут изменить многие сердца, а многие сердца могут изменить мир», — объяснил свое решение Брайант.

Ранее на Нобелевскую премию мира выдвинули действующего президента США, соперника Байдена на предстоящих выборах Дональда Трампа. По словам депутата норвежского парламента Кристиана Тибринг-Чьедде, именно администрация Трампа сыграла решающую роль в установлении дипломатических отношений между Израилем и ОАЭ, содействовала снижению эскалации в конфликте между Индией и Пакистаном в Кашмире, а также на Корейском полуострове.

На прошлой неделе профессор, академик Международной академии наук Сан-Марино Сергей Комков выдвинул российского президента Владимира Путина в кандидаты на получение Нобелевской премии мира за оказание Россией гуманитарной и медицинской помощи 27 странам в период пандемии и за упоминания бога в Конституции.

Вручение Нобелевской премии пройдет 10 сентября 2021 года в Осло.