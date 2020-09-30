Депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа» и серебряный призер Олимпиады 2016 года по борьбе Жан Беленюк заразился коронавирусом. Об этом он сообщил 29 сентября на своей странице в Facebook

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Он выразил уверенность, что победит болезнь.

«Кто, как не борцы, поборет коронавирусную инфекцию», — добавил он.

Жан Беленюк — депутат украинского парламента, десятый номер в списке партии «Слуга народа». В политику пришел из большого спорта: Беленюк — борец греко-римского и вольного стилей, серебряный призер Олимпиады, двукратный чемпион мира, трехкратный чемпион Европы, чемпион Европейских игр 2019 года, заслуженный мастер спорта Украины.

Накануне о заражении коронавирусом также сообщил экс-президент Украины Петр Порошенко и глава партии «Голос», член одноименной фракции в Верховной Раде Кира Рудык.