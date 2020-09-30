«Я уже второй день нахожусь на самоизоляции, поскольку мне поставили [диагноз] подозрение на коронавирус. И сегодня, полчаса назад, подтвердился мой результат, к сожалению, я заразился коронавирусом», — сказал Беленюк.
Он выразил уверенность, что победит болезнь.
«Кто, как не борцы, поборет коронавирусную инфекцию», — добавил он.
Жан Беленюк — депутат украинского парламента, десятый номер в списке партии «Слуга народа». В политику пришел из большого спорта: Беленюк — борец греко-римского и вольного стилей, серебряный призер Олимпиады, двукратный чемпион мира, трехкратный чемпион Европы, чемпион Европейских игр 2019 года, заслуженный мастер спорта Украины.
Накануне о заражении коронавирусом также сообщил экс-президент Украины Петр Порошенко и глава партии «Голос», член одноименной фракции в Верховной Раде Кира Рудык.