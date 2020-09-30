Фракция экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» требует от правоохранителей возбудить дело по факту госизмены, совершенной первым замглавы делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Витольдом Фокиным. Об этом 29 сентября сообщила депутат Ирина Геращенко на своей странице в Facebook

Фокин заявил, что не видит доказательств того, что РФ воюет с Украиной © скриншот с видео "В гостях у Гордона"

По словам депутата, переговорщики перед каждым заседанием трехсторонней контактной группы получают директивы.

«Под подпись. От МИД. По крайней мере, так было в предыдущие годы, когда в переговорную группу входили не клоуны. А МИД сопровождал процесс, а не играл в страуса. Кстати, где заявления МИД по Фокину? Как теперь нашим дипломатам в ООН, СЕ, на всех площадках доказывать факт российского присутствия, если официальные переговорщики ее не замечают? Нет и реакции самого Зеленского, следовательно, это и его позиция», — подчеркнула Геращенко.

Она также заявила, что реакции главы МВД Украины Арсена Авакова недостаточно.

«Есть реакция Авакова. Но заявления в Facebook — это судьба оппозиции. Силовые и специальные структуры, если они еще существуют в стране, должны немедленно возбудить уголовное дело по статье 111 УК. Это государственная измена. Плевать на могилы тысяч наших погибших от рук русских оккупантов воинов — это предательство», — резюмировала она.

На прошлой неделе Фокин заявил, что готов покинуть свой пост, если его предложения не будут восприняты. Также он отмечал, что не видит признаков того, что в Донбассе якобы идет война Украины с РФ. Кроме того, он выступил за всеобщую амнистию.

Министр внутренних дел Украины Аваков назвал слова Фокина провокационным заявлением, а в Офисе президента заявили, что это его личное мнение, которое не может считаться официальной позицией Украины. Спикер украинского парламента Дмитрий Разумков назвал высказывания Фокина «опасными для страны».