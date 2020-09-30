В последние годы к попыткам дипломатического урегулирования карабахского конфликта добавился силовой вариант. Однако ситуация в этот раз несколько необычна и отличается от всех прежних. Об этом рассказал специалист по вопросам Кавказа Сергей Маркедонов в комментарии Sputnik Армения

Украина и Карабах: не надо лезть в чужую войну © REUTERS, Staff/File Photo

По его словам, ранее в регионе действовал некий «карабахский маятник», когда эскалация, сменялась деэскалацией и раундами переговоров, но в этот раз такого не произошло.

Эксперт уточнил, что когда последнее июльское столкновение произошло не на линии соприкосновения, на самой армяно-азербайджанской границе, раунда переговоров не последовало, и произошел уже следующий виток конфликта, непосредственно в самом Карабахе.

«И вот теперь важно, удастся ли все-таки стороны за стол переговоров посадить, или мы будем видеть другой сценарий, когда действует маятник другого типа, в частности, тактика откусывания территорий», — сказал Маркедонов.

Политолог добавил, что сейчас важно сделать так, чтобы стороны конфликта не забыли о возможности урегулировать его дипломатическим путем.