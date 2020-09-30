Утром 27 сентября на границе Азербайджана с непризнанной Нагорно-Карабахской республикой, которую Баку считает своей территорией, оккупированной Арменией, начались активные боевые действия. Стороны обвиняют друг друга в развязывании конфликта. Турция поддержала Азербайджан, Россия и другие страны призвали остановить кровопролитие в регионе.
По его словам, ранее в регионе действовал некий «карабахский маятник», когда эскалация, сменялась деэскалацией и раундами переговоров, но в этот раз такого не произошло.
Эксперт уточнил, что когда последнее июльское столкновение произошло не на линии соприкосновения, на самой армяно-азербайджанской границе, раунда переговоров не последовало, и произошел уже следующий виток конфликта, непосредственно в самом Карабахе.
«И вот теперь важно, удастся ли все-таки стороны за стол переговоров посадить, или мы будем видеть другой сценарий, когда действует маятник другого типа, в частности, тактика откусывания территорий», — сказал Маркедонов.
Политолог добавил, что сейчас важно сделать так, чтобы стороны конфликта не забыли о возможности урегулировать его дипломатическим путем.