Учитывая, что Вильнюс активно вмешивается во внутренние дела Белоруссии, Минск будет готов переориентировать свой грузопоток с Литвы на порты северо-западных регионов России, даже если это не будет ему экономически выгодно. Об этом рассказал литовский публицист Сергей Перепелица в комментарии Sputnik Беларусь

Литовский эксперт сказал, как в его стране отреагировали на планы Лукашенко лишить их транзита © РИА Новости, Андрей Александров | Перейти в фотобанк Александр Лукашенко заявил, что Минск готов рассмотреть строительство морского терминала в Ленинградской области за счет сэкономленных средств российского кредита на возведение БелАЭС.

Эксперт также отметил, что Москва будет рада помочь Белоруссии в этом вопросе, поскольку она сама устала от постоянной антироссийской политики Литвы.

Несмотря на то, что та же Усть-Луга несколько дальше, чем Клайпеда, продолжил он, Россия вполне сможет снизить тарифы на железнодорожные перевозки белорусских грузов.

«Да, России тоже несладко. Но это огромное государство. Расходы на то, чтобы проучить прибалтийских соседей, будут вполне оправданы», — считает Перепелица.

Учитывая все это, добавил журналист, Литве придется туго, ведь Евросоюз, учитывая собственные экономические сложности, сейчас не очень стремится помогать Вильнюсу.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.