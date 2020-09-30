Один из немногих серьезных выигрышей России от Евромайдана состоит в резком, на три четверти, сокращении импорта украинской продукции в Россию. Такое мнение выразил директор Института социально-экономических исследований Финансового института при правительстве РФ Алексей Зубец в своей статье для издания Украина.ру

Это – не беда, это уже крах. Украина протянет не более 5-7 лет © CC0, Pixabay

По его мнению, очевидно, что даже при полной нормализации российско-украинских отношений украинский бизнес назад эти рынки уже не получит, и закрывать российские предприятия, созданные для замены украинской продукции, никто уже не станет.

«Украина могла вернуться на российский рынок еще в 2015-2016 годах, а теперь уже поздно. Окно возможностей для восстановления отношений и реинтеграции украинских производителей в российские производственные цепочки упущено навсегда», — написал Зубец в статье «Это — не беда, это уже крах. Украина протянет не более 5-7 лет».

Сегодня для России стимулировать украинскую экономику предоставлением собственных рынков или поставками дешевого топлива — значит способствовать трудностям в отечественном производстве и снижать качество жизни россиян, что уже неприемлемо, добавил специалист.