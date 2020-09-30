Угроза Минска приостановить белорусские транзитные потоки будет иметь серьезные последствия для литовской экономики. Об этом рассказал литовский публицист Сергей Перепелица в комментарии Sputnik Беларусь

Литовский эксперт сказал, как в его стране отреагировали на планы Лукашенко лишить их транзита © РИА Новости, Андрей Александров | Перейти в фотобанк Александр Лукашенко заявил, что Минск готов рассмотреть строительство морского терминала в Ленинградской области за счет сэкономленных средств российского кредита на возведение БелАЭС.

Эксперт пояснил, что Клайпедский порт, через который переваливается огромное количество белорусских грузов, формирует на 31% бюджет Литвы.

«Вот и представьте, какая огромная брешь может образоваться в бюджете Литвы при уходе белорусского транзита в российскую Усть-Лугу, а это социальные пособия, врачи, учителя и пенсионеры», — указал Перепелица.

И хотя литовский чиновники сейчас заявляют о том, что Лукашенко якобы блефует и такое решение экономически невыгодно Минску, добавил журналист, нужно понимать, что из-за активного вмешательства Вильнюса во внутренние дела республики Белоруссия будет готова чем-то пожертвовать.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.