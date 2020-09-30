По его словам, на сегодняшний день экспорт Украины на 50% состоит из продовольствия, а украинские олигархи сделали ставку на агарный сектор.
Украинское продовольствие выходит на рынки азиатских стран — Китая, Южной Кореи, Таиланда и Японии. В эти страны в больших количествах продают зерно, мясо, масло, и оборот увеличивается.
«Если сейчас запустят рынок земли, то, скорее всего, и урожайность, и производство продукции резко вырастут. Это в интересах украинских олигархов и любого украинского президента. Даже если президентом будет не Зеленский. Он будет поддерживать направленность на аграрный сектор», — считает эксперт.
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По мнению доктора экономических наук Алексея Зубца, Украина с каждым годом всё больше будет принимать вид «несостоявшегося государства», теряя все те признаки, которые делают государство членом «цивилизованного» мирового сообщества.