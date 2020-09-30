«За репост не ею написанного текста в жутко запрещенной у нас соцсети "ВКонтакте" ей "шьют" дело о покушении на территориальную целостность Украины и о призывах к свержению украинской власти. За репост текста, начинающегося фразой "Хватит быть рабами [экс-президента Петра] Порошенко…" Я уж и не знаю, почему прокуроры ничего не предъявляют Владимиру Зеленскому, нынешнему президенту, который, помнится, тоже что-то подобное говорил — обещал, что станет "приговором" для Порошенко», — рассказал Гожый.
По его словам на суд, который состоялся на прошлой неделе, прокуратура просто не пришла. Адвокат подчеркнул, что это открытое неуважение и к сторонам процесса, и к суду, и к украинскому закону. При этом он считает, что реакции на такие «художества» со стороны Офиса генпрокурора не последует, так как «они там другими делами обеспокоены».
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.