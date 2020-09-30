Адвокат и правозащитник Андрей Гожый рассказал о ходе дела, возбужденного в отношении почтальона из-за репоста записи в соцсети «ВКонтакте». Он поделился этим в интервью с изданием Украина.ру

Гожый: Тех, кто сажает «за репост», нужно самих судить © Facebook/Андрей Гожый Петра] Порошенко…" Я уж и не знаю, почему прокуроры ничего не предъявляют Владимиру Зеленскому, нынешнему президенту, который, помнится, тоже что-то подобное говорил — обещал, что станет "приговором" для Порошенко», — рассказал Гожый.

По его словам на суд, который состоялся на прошлой неделе, прокуратура просто не пришла. Адвокат подчеркнул, что это открытое неуважение и к сторонам процесса, и к суду, и к украинскому закону. При этом он считает, что реакции на такие «художества» со стороны Офиса генпрокурора не последует, так как «они там другими делами обеспокоены».

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.