На Украине неонацисты являются негласным подразделением силовых органов, поэтому дела против них спускаются на тормозах. Об этом адвокат и правозащитник Андрей Гожый сказал в интервью изданию Украина.ру

Полиция взялась за радикалов из С14 © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Евгению Карасю. Одно из подозрений касается инцидента с нападением национал-радикалов на Гожего и журналиста Андрея Лактионова в суде Житомира в сентябре 2018 года.

По словам Гожего, правоохранительная система Украины «зашевелилась» благодаря активности, в частности, правозащитной организации «Сеть Солидарности», после обращения которой было дано поручение следователям «чуть-чуть прижать хвост Карасю».

«Не уверен, что это дело действительно будет иметь какую-то перспективу, поскольку мы знаем, с кем сотрудничают неонацисты. Они являются негласным подразделением наших силовых органов», — сказал адвокат.

При этом он отметил, что следственные действия встревожили неонацистов, но, по мнению правозащитника, «никто их в обиду не даст: пощиплют немного, а потом опять спустят дело на тормозах».

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.