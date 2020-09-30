Ранее сообщалось, что украинская полиция готовит подозрение лидеру ультраправой радикальной организации С14 Евгению Карасю. Одно из подозрений касается инцидента с нападением национал-радикалов на Гожего и журналиста Андрея Лактионова в суде Житомира в сентябре 2018 года.
По словам Гожего, правоохранительная система Украины «зашевелилась» благодаря активности, в частности, правозащитной организации «Сеть Солидарности», после обращения которой было дано поручение следователям «чуть-чуть прижать хвост Карасю».
«Не уверен, что это дело действительно будет иметь какую-то перспективу, поскольку мы знаем, с кем сотрудничают неонацисты. Они являются негласным подразделением наших силовых органов», — сказал адвокат.
При этом он отметил, что следственные действия встревожили неонацистов, но, по мнению правозащитника, «никто их в обиду не даст: пощиплют немного, а потом опять спустят дело на тормозах».
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.