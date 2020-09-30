Она напомнила, что Минские соглашения были одобрены резолюцией Совета безопасности ООН, и для Украины есть два сценария: либо она выполняет то, что было одобрено мировым сообществом, либо отказывается.
«Для граждан республик здесь более простая и радужная картина, потому что сценарий у нас один. Он был выбран в 2014 году, а спустя шесть лет он подтверждается руководством республики. И, естественно, этот курс — это интеграция с Россией. Он будет существовать вне зависимости от того, будут существовать Минские соглашения или нет», — подчеркнула Никонорова.
Глава МИД ДНР отметила, что в Минских соглашениях даже прописана необходимость содействия со стороны Украины трансграничным отношениям Донбасса с Россией.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.