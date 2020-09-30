В вопросе реализации или нереализации Минских соглашений у Киева два пути, а у Донбасса - один. Об этом глава МИД ДНР Наталья Никонорова сказала в интервью изданию Украина.ру

«Не надо признания - нужна интеграция»: Денисов о политике РФ в отношении Донбасса © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Для граждан республик здесь более простая и радужная картина, потому что сценарий у нас один. Он был выбран в 2014 году, а спустя шесть лет он подтверждается руководством республики. И, естественно, этот курс — это интеграция с Россией. Он будет существовать вне зависимости от того, будут существовать Минские соглашения или нет», — подчеркнула Никонорова.

Глава МИД ДНР отметила, что в Минских соглашениях даже прописана необходимость содействия со стороны Украины трансграничным отношениям Донбасса с Россией.

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