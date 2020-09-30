Все пункты Минских соглашений, особенно политические, должны выполняться в прямом диалоге - по согласованию между Киевом и республиками Донбасса. Об этом глава МИД ДНР Наталья Никонорова сказала в интервью изданию Украина.ру

Минские соглашения. Справка © РИА Новости, Виктор Толочко | Перейти в фотобанк Сергей Лавров заявил, что он не думает, что «при нынешнем украинском правительстве, как и при предыдущем президенте, будет какой-либо прогресс в выполнении Минских соглашений».

Никонорова отметила, что если вопрос стоит о диалоге с целью выполнения Минских соглашений, то здесь важен диалог не Киева с Москвой, а Киева с Донбассом.

«Потому что как Минские соглашения, так и сам комплекс мер говорят нам о том, что все пункты, особенно политические, должны выполняться в прямом диалоге, а именно по согласованию между Киевом и республиками Донбасса… Другой вопрос, что он сейчас осложнен и фактически заблокирован действиями украинской стороны… Поэтому на данный момент мы стоим перед некой плотиной в переговорном процессе <…>: остается ли Украина в Минских соглашениях», — сказала глава МИД ДНР.

Она подчеркнула, что «мяч на стороне Украины», и Донбасс ждет ее ответа.

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