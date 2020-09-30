Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что он не думает, что «при нынешнем украинском правительстве, как и при предыдущем президенте, будет какой-либо прогресс в выполнении Минских соглашений».
Никонорова отметила, что если вопрос стоит о диалоге с целью выполнения Минских соглашений, то здесь важен диалог не Киева с Москвой, а Киева с Донбассом.
«Потому что как Минские соглашения, так и сам комплекс мер говорят нам о том, что все пункты, особенно политические, должны выполняться в прямом диалоге, а именно по согласованию между Киевом и республиками Донбасса… Другой вопрос, что он сейчас осложнен и фактически заблокирован действиями украинской стороны… Поэтому на данный момент мы стоим перед некой плотиной в переговорном процессе <…>: остается ли Украина в Минских соглашениях», — сказала глава МИД ДНР.
Она подчеркнула, что «мяч на стороне Украины», и Донбасс ждет ее ответа.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.