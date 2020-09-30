Поступки президента Украины Владимира Зеленского показывают, что вектор украинского руководства в вопросе урегулирования в Донбассе остался прежним. Об этом глава МИД ДНР Наталья Никонорова сказала в интервью изданию Украина.ру

Зеленский прибыл в Донецкую область, чтобы обсудить работу Контактной группы по Донбассу © пресс-служба президента Украины Сергей Лавров заявил, что он не думает, что «при нынешнем украинском правительстве, как и при предыдущем президенте, будет какой-либо прогресс в выполнении Минских соглашений».

По мнению Никоноровой, в словах российского министра явно просматриваются сожаление и разочарование в поведении и поступках нынешнего руководства Украины.

«То, что происходит при Зеленском в минском и нормандском форматах, явно доказывает и показывает, что основной вектор не поменялся и политической воли на урегулирование конфликта в Донбассе не появилось в Киеве с новым руководством», — подчеркнула глава МИД ДНР.

Так, она напомнила, что в декабре 2019 года состоялся «долгожданный» саммит глав «нормандской четверки», которого добивался Зеленский и по итогам которого были выработаны инструкции для работы в минской контактной группе. Но, по словам Никоноровой, украинская сторона полностью не выполнила ни одного из содержащихся в совместном коммюнике поручений.

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