«Армянский премьер-министр публично заявляет, что Карабах — это Армения и точка. В таком случае о каком переговорном процессе может идти речь?» — заявил Алиев.
По его словам, согласно выработанным Минской группой ОБСЕ принципам, территории вокруг бывшей Нагорно-Карабахской автономной области должны быть переданы Азербайджану.
Алиев отметил, что власти Армении говорят, что Карабах — это Армения, и хотят, чтобы Азербайджан вел переговоры «с так называемым марионеточным режимом Нагорного Карабаха».
Тем самым, по его словам, Ереван «пытается поломать формат переговоров, который существует 20 лет».
Алиев также заявил, что «Армения сознательно нарушает переговорный процесс, выдвигает неприемлемые требования».