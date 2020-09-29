Переговоров с Ереваном быть не может, поскольку позиция армянских властей неприемлема для Баку, сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев. Его слова приводит РИА Новости 29 сентября

«Армянский премьер-министр публично заявляет, что Карабах — это Армения и точка. В таком случае о каком переговорном процессе может идти речь?» — заявил Алиев.

Конфликт в Закавказье: Баку и Ереван снова сражаются за Нагорный Карабах © РИА Новости, Каро Саакян | Перейти в фотобанк

Алиев отметил, что власти Армении говорят, что Карабах — это Армения, и хотят, чтобы Азербайджан вел переговоры «с так называемым марионеточным режимом Нагорного Карабаха».

Тем самым, по его словам, Ереван «пытается поломать формат переговоров, который существует 20 лет».

Алиев также заявил, что «Армения сознательно нарушает переговорный процесс, выдвигает неприемлемые требования».