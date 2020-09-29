В Министерстве иностранных дел Белоруссии назвали экс-кандидата в президенты Светлану Тихановскую «новой достопримечательностью», сообщил Sputnik 29 сентября со ссылкой на пресс-службу ведомства

Пресс-секретарь ведомства Анатолий Глаз прокомментировал встречу президента Франции Эмманюэля Макрона с Тихановской во время визита политика в Вильнюс.

«Повестка дня визита президента Франции Макрона в литовскую столицу не особо удивляет. В принципе создается стойкое ощущение, что в Литве появилась новая достопримечательность, которую всем обязательно навязывают для посещения», — цитирует дипломата агентство.

Кандидат на Нобелевскую премию. Европа готовит Тихановской судьбу Надежды Савченко © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Он также назвал неэффективными «попытки грубого давления и навязывания своей воли соседу».