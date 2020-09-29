Пресс-секретарь ведомства Анатолий Глаз прокомментировал встречу президента Франции Эмманюэля Макрона с Тихановской во время визита политика в Вильнюс.
«Повестка дня визита президента Франции Макрона в литовскую столицу не особо удивляет. В принципе создается стойкое ощущение, что в Литве появилась новая достопримечательность, которую всем обязательно навязывают для посещения», — цитирует дипломата агентство.
Глаз, говоря о встрече Тихановской и Макрона, отметил, что «поспешные контакты со странными субъектами» не имеют и не будут иметь никакого практического смысла.
Он также назвал неэффективными «попытки грубого давления и навязывания своей воли соседу».