Утром 27 сентября на границе Азербайджана с непризнанной Нагорно-Карабахской республикой, которую Баку считает своей территорией, оккупированной Арменией, начались активные боевые действия. Стороны обвиняют друг друга в развязывании конфликта. Турция поддержала Азербайджан, Россия и другие страны призвали остановить кровопролитие в регионе.
В Баку знают, отметила эксперт, что во время июльских боев через территории каспийских стран в Армению перевозилась военная техника.
«Мы бы хотели, чтобы российская сторона приняла меры по принуждению агрессора к миру. Чтобы перейти к политическому урегулированию. Наверно, Москва имеет достаточно возможностей для реализации такого сценария, но это время было упущено», — указала Мамедзаде.
В первую очередь, Россия модерирует мирный процесс на территории Южного Кавказа, поэтому Азербайджан надеется, что военная ситуация будет снята и начнется принуждение агрессора к миру, выработка механизмов для исполнения резолюции Совета безопасности ООН, добавила политолог.
По ее словам, в Азербайджане тоже не хотят, чтобы были жертвы среди военных, а тем более среди мирного населения.
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