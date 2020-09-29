Москва имела достаточно времени, чтобы разгрузить карабахский конфликт. Но сейчас российская сторона должна не оказывать поддержку Армении, как это было на протяжении долгого периода. Об этом рассказала азербайджанский политолог Гюльнара Мамедзаде в интервью изданию Украина.ру

Гульнара Мамедзаде: Азербайджан имеет право восстановить свою территориальную целостность © РИА Новости, Владимир Трефилов

В Баку знают, отметила эксперт, что во время июльских боев через территории каспийских стран в Армению перевозилась военная техника.

«Мы бы хотели, чтобы российская сторона приняла меры по принуждению агрессора к миру. Чтобы перейти к политическому урегулированию. Наверно, Москва имеет достаточно возможностей для реализации такого сценария, но это время было упущено», — указала Мамедзаде.

В первую очередь, Россия модерирует мирный процесс на территории Южного Кавказа, поэтому Азербайджан надеется, что военная ситуация будет снята и начнется принуждение агрессора к миру, выработка механизмов для исполнения резолюции Совета безопасности ООН, добавила политолог.

По ее словам, в Азербайджане тоже не хотят, чтобы были жертвы среди военных, а тем более среди мирного населения.

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