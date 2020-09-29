Сегодняшнее обострение в Карабахе может быть выгодно азербайджанскому руководству, поскольку эта страна столкнулась с массой проблем. Об этом рассказал директор Института Кавказа (Ереван) Александр Искандарян в интервью изданию Украина.ру

Александр Искандарян: Обстрелы Азербайджаном территории Нагорного Карабаха не были случайностью © Sputnik /Asatur Yesayants

Эксперт отметил, что июльская попытка обострения непосредственно на самой границе с Арменией закончилась для Азербайджана провалом, погиб генерал, было сбито довольно большое количество беспилотников, в том числе беспилотник израильского производства, который до этого вообще не сбивался.

«Некоторое давление внутри Азербайджана сейчас тоже есть, недовольство, фрустрация. Я думаю, что это способ реагирования на эту ситуацию. Но, конечно же, об этом трудно говорить доказательно, потому что в Азербайджане довольно специфический закрытый режим. Ситуацию в стране можно исследовать только по вторичным алгоритмам, там практически нет прессы. Сейчас они отключили практически весь интернет. Там отключен You Tube, там отключен Facebook, там отключен Tik Tok, чтобы люди не могли давать друг другу реальную информацию», — указал Искандарян.

Сейчас трудно судить, что именно происходит в азербайджанских элитах, но то, что там происходит что-то довольно важное — несомненно, добавил политолог.

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