У большинства жителей Белоруссии нет представления о том, как живут люди на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В российских и в белорусских СМИ (основных источниках информации) эта тема не самая популярная. Об этом рассказал главный редактор IMHOclub.by Алексей Дзермант в интервью изданию Украина.ру

Алексей Дзермант: Чем хуже у Минска отношения с Украиной, тем активнее он будет работать с Донбассом © Facebook, Алексей Дзермант Александр Лукашенко изъявлял желание, чтобы Россия, Украина и Белоруссия «по-братски сели и решили» вопрос Донбасса.

«Но родственные связи, конечно, остаются, и какая-то информация доходит. Не скажу, что она полная, но, сравнивая ситуацию в Киеве или ДНР/ЛНР, люди какие-то выводы делают. Понятно, что огромный урон Донбассу нанесла война, это сказывается и на уровне жизни. Белорусы стараются помогать родственникам. Кроме того, многие беженцы переехали в Беларусь, и этот канал коммуникации тоже есть», — указал эксперт.

В целом понятно, отметил политолог, что сейчас в Донбассе установилась более-менее мирная жизнь, несмотря на продолжающиеся обстрелы, а также есть экономические есть трудности, которые решает в том числе Белоруссия, поставляя через фирмы-посредники довольно много продукции.

Белорусское руководство постоянно заявляло, что хотело бы умиротворения ситуации на этой территории и готово помогать в этом, но одних усилий белорусской стороны мало, многое зависит от крупных держав, обратил внимание Дзермант.

А учитывая, что сейчас отношения Белоруссии с Украиной ухудшаются, нельзя исключать, что по экономической, а может, и по иным линиям, какая-то активизация в отношениях Минска с Донбассом пойдет, добавил специалист.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.