Депутаты фракции «Слуга народа» внесли на рассмотрение в Верховную Раду законопроект, который предлагает снять с украинцев ответственность за самогоноварение. Законопроект №4153 зарегистрирован на сайте украинского парламента

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Авторы закона предлагают исключить из Кодекса Украины об административных правонарушениях эту статью.

«Если человек исключительно для собственного потребления, производит из продуктов своего труда крепкие алкогольные напитки, то это его естественное право, которое не может быть ограничено государством. Каждый человек имеет право пользоваться плодами своего труда для удовлетворения собственных потребностей», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

После начала пандемии коронавируса президент Белоруссии Александр Лукашенко в качестве средств профилактики Covid-19 назвал походы в баню и водку.