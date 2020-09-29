Если после местных выборов на Украине разразится масштабный политический кризис, Владимир Зеленский рискует потерять свой пост главы государства. На смену может прийти кто-то из политиков, о которых говорил экс-глава президентской канцелярии Андрей Богдан, рассказал украинский политолог Руслан Бортник в интервью изданию Украина.ру

Руслан Бортник: На местных выборах электоральная карта Украины станет похожа на шкуру ягуара © Facebook, Ruslan Bortnik

«Неплохой набор назвал Андрей Богдан, я в принципе с ним согласен. Портнов, Гройсман, Разумков (если брать партию власти). Насчет Кличко я очень сомневаюсь. Если мы говорим о правом фланге, то кто-то еще из окружения Порошенко помоложе. В зависимости от того, куда качнется политическая система. Если ее качнет влево, это будет один набор кандидатов, вправо — другой», — указал эксперт.

По его мнению, несмотря на то, что сейчас ходят слухи о досрочных парламентских выборах после местных выборов, в данный момент Зеленскому невыгодно их проводить, поскольку он контролирует Верховную Раду.

Однако, добавил Бортник, политический кризис может достигнуть такого апогея, что президент вынужден будет пожертвовать парламентом просто для того, чтобы досидеть до конца своего срока.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.