Местные выборы на Украине пройдут 25 октября. На них будут избраны областные и районные советы, а также советы и главы всех территориальных общин.
«Неплохой набор назвал Андрей Богдан, я в принципе с ним согласен. Портнов, Гройсман, Разумков (если брать партию власти). Насчет Кличко я очень сомневаюсь. Если мы говорим о правом фланге, то кто-то еще из окружения Порошенко помоложе. В зависимости от того, куда качнется политическая система. Если ее качнет влево, это будет один набор кандидатов, вправо — другой», — указал эксперт.
По его мнению, несмотря на то, что сейчас ходят слухи о досрочных парламентских выборах после местных выборов, в данный момент Зеленскому невыгодно их проводить, поскольку он контролирует Верховную Раду.
Однако, добавил Бортник, политический кризис может достигнуть такого апогея, что президент вынужден будет пожертвовать парламентом просто для того, чтобы досидеть до конца своего срока.
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