По ее словам, турецкий самолет взлетел с азербайджанского аэродрома «Гянджа» и прикрывал самолеты СУ-25 и беспилотники «Байрактар» ВВС Азербайджана, наносившие удары по позициям армянских войск у Вардениса, Мец Масрика и Сотка.
Истребитель F-16 якобы углубился в воздушное пространство Армении на 60 километров и действовал на высоте 8200 метров.
Глава департамента коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун в интервью агентству Bloomberg эту информацию опроверг. Не подтвердили сообщение Минобороны Армении и в военном ведомстве Азербайджана.
В воскресенье, 27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских. При этом по заявлению МО Армении, Карабах «подвергся воздушным и ракетным атакам».
В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию. Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения.
В Баку заявили, что необходимости в мобилизации нет, армия укомплектована. Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности.