Истребитель F-16 турецких ВВС сбил Су-25 ВВС Армении над армянской территорией, пилот штурмовика погиб. Об этом 29 сентября в Facebook сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян

По ее словам, турецкий самолет взлетел с азербайджанского аэродрома «Гянджа» и прикрывал самолеты СУ-25 и беспилотники «Байрактар» ВВС Азербайджана, наносившие удары по позициям армянских войск у Вардениса, Мец Масрика и Сотка.

Истребитель F-16 якобы углубился в воздушное пространство Армении на 60 километров и действовал на высоте 8200 метров.

Война Армении и Азербайджана. Украинцы делают выводы © Министерство обороны Армении | Министерство обороны Армении | Перейти в фотобанк Фахреттин Алтун в интервью агентству Bloomberg эту информацию опроверг. Не подтвердили сообщение Минобороны Армении и в военном ведомстве Азербайджана.

В воскресенье, 27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских. При этом по заявлению МО Армении, Карабах «подвергся воздушным и ракетным атакам».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию. Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения.

В Баку заявили, что необходимости в мобилизации нет, армия укомплектована. Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности.