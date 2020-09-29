Встречи подобные той, что президент Франции Эммануэль Макрон провел с лидером белоруской оппозиции Светланой Тихановской в Литве, не имеют практического смысла. Об этом 29 сентября заявил пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз, передает Sputnik Беларусь

Макрон встретился с Тихановской в Вильнюсе в рамках своего визита в Литву и Латвию. Во время своей речи французский лидер не смог правильно выговорить фамилию экс-кандидата в президенты Белоруссии.

«Создается стойкое ощущение, что в Литве появилась новая достопримечательность, которую всем обязательно навязывают для посещения. С профессиональной точки зрения скажу, что не нужно тешить себя иллюзиями. Некие поспешные контакты со странными субъектами не имеют и не будут иметь никакого практического смысла», — говорится в заявлении.

По словам Глаза, в дипломатии достаточно цивилизованных инструментов, с помощью которых можно вести диалог и отстаивать интересы.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали Лукашенко.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета оппозиции для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.