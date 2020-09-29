Продовольствие, немного чугуна и стали и «щепотка» энергетического оборудования. Такой рецепт формирования украинской экономики на ближайшие 5-7 лет дал президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в интервью изданию Украина.ру

По мнению Охрименко, Украина на мировом рынке может занять только аграрную нишу, все остальное производство будет представлено крайне незначительно и в основном на внутреннем рынке.

«На сегодняшний день экспорт Украины на 50% состоит из продовольствия, в 2013 году было 22%, вот так все поменялось. Так что украинские олигархи сделают ставку на агарный сектор. Даже те олигархи, которые раньше не занимались сельским хозяйством, сейчас активно занялись им», — заявил Охрименко.

Засуха против Украины: неурожай убивает «аграрную сверхдержаву» © РИА Новости, Андрей Архипов | Перейти в фотобанк

Причем последний все активнее «развивается», желающих уехать становится все больше.

Промышленность страны, по словам аналитика, в ближайшие годы будет «порезана на металлолом». Часть заводов продадут Китаю и США, а часть останется на территории Украины лишь номинально: в интересах отдельных европейских стран.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.