Во вторник, 29 сентября, Фокин по просьбе депутатов принял участие в заседании парламентского комитета по вопросам государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства. Там он прокомментировал свои резонансные заявления по Донбассу. Отвечая на вопрос одного из депутатов Фокин заявил, что не видит фактов, свидетельствующих о том, что Россия ведет войну с Украиной.
Комментируя ситуацию, Гончаренко обвинил первого премьера независимой Украины в том, что он повторят «один в один тезисы российской пропаганды».
«Это уже заявка на открытую диверсию», — написал депутат, представляющий в Раде партию Петра Порошенко «Европейская солидарность».
Он добавил, что если Фокин по-прежнему будет заседать в ТКГ, то это будет означать поддержку этих «безумных» высказываний со стороны президента Владимира Зеленского.