Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко 29 сентября в своем Telegram-канале подверг критике замглавы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию в Донбассе Витольда Фокина. Поводом к его недовольству стали слова экс-премьера о том, что он не видит фактов, свидетельствующих о войне Украины и РФ

Фокин заявил, что не видит доказательств того, что РФ воюет с Украиной © скриншот с видео "В гостях у Гордона"

Комментируя ситуацию, Гончаренко обвинил первого премьера независимой Украины в том, что он повторят «один в один тезисы российской пропаганды».

«Это уже заявка на открытую диверсию», — написал депутат, представляющий в Раде партию Петра Порошенко «Европейская солидарность».

Он добавил, что если Фокин по-прежнему будет заседать в ТКГ, то это будет означать поддержку этих «безумных» высказываний со стороны президента Владимира Зеленского.