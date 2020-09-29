Правительство Германии отказалось от закупки американских военно-транспортных вертолетов на €5,6 млрд, несмотря на то, что совсем скоро должно было состояться подписание контракта, сообщает РИА Новости 29 сентября со ссылкой на немецкую прессу

Берлин отказался от контракта под предлогом того, что стоимость контракта увеличилась вдвое. Однако все дополнения, которые вызвали удорожание, были ранее согласованы обеими сторонами, отмечает Suddeutsche Zeitung. Отношения ФРГ и США обострились в последнее время из-за разногласий по газопроводу «Северный поток — 2». «Деоккупация Германии». США решили вывести из ФРГ больше военных, чем планировали © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Из-за этого США уже вывели часть своих войск из Германии, отказываясь «защищать» страну, которая платит за газ России, а не Штатам. США надеются поставлять в ЕС свой сжиженный природный газ, который существенно дороже российского трубопроводного. Объем европейского газового рынка составляет сотни миллиардов долларов.