Берлин отказался от контракта под предлогом того, что стоимость контракта увеличилась вдвое.
Однако все дополнения, которые вызвали удорожание, были ранее согласованы обеими сторонами, отмечает Suddeutsche Zeitung.
Отношения ФРГ и США обострились в последнее время из-за разногласий по газопроводу «Северный поток — 2».
Вашингтон требует остановить проект, Берлин намерен его завершить.
Из-за этого США уже вывели часть своих войск из Германии, отказываясь «защищать» страну, которая платит за газ России, а не Штатам.
США надеются поставлять в ЕС свой сжиженный природный газ, который существенно дороже российского трубопроводного.
Объем европейского газового рынка составляет сотни миллиардов долларов.