Депутат Верховной Рады Украины от фракции «Слуги народа», кандидат в мэры Киева Ирина Верещук опубликовала свой новый предвыборный ролик. Видео было размещено в TikTok нардепа 28 сентября

Агитационный ролик кандидата в мэры Киева Верещук оказался плагиатом © Ірина Верещук сюжету кандидат в мэры Киева в желтом плаще, в котором она появлялась в другом своем агитационном ролике, не дает покоя молодому человеку, который бросил бумажку мимо урны.

Так, Верещук преследует провинившегося везде, куда бы он ни пытался от нее сбежать. По ходу «погони» она даже оказалась в мужском туалете, где киевлянин пытался скрыться.

В финале мужчина вернулся на «место преступления», где подобрал бумажку и выбросил ее в урну, чем заслужил одобрительные аплодисменты Верещук.

«Госпожа мэр не позволит замусоривать столицу», — говорится в подписи к видео.

Ранее лидер «Экопартии» Борислав Береза обратил внимание на то, что другой агитационный ролик Верещук оказался плагиатом. В нем кандидат в мэры Киева летает на зеленом зонте в желтом плаще. Точно такая же сцена была в рекламе британской вертикально-интегрированной энергетической компании ScottishPower Plc.