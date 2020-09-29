Сразу три кандидата с одинаковыми именами и фамилиями претендуют на пост городского головы Ужгорода Закарпатской области. Об этом сообщила гражданская сеть «Опора»

На Украине кандидата в мэры арестовали за создание «двойника» конкурента © ssu.gov.ua Богдан Евстафиевич Андреев занимает кресло ужгородского мэра с 16 октября 2015 года. В минувшем году он был седьмым в партийном списке «Оппозиционного блока» на выборах в Верховную Раду.

Ужгородская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала еще двух Богданов Андреевых, информации о деятельности которых в публичном доступе нет. Тем не менее полными тезками мэра их назвать нельзя, так как у всех троих разные отчества и даты рождения.

Учитывая это руководитель «Опоры» Ярослав Гулан предположил, что это технические кандидаты, которые должны отобрать голоса на выборах у действующего мэра.

«Если по этому поводу поступит заявление в полицию, то задача правоохранителей выяснить, не платил ли кто-нибудь кандидату деньги, чтобы он зарегистрировался. Если ответ утвердительный, то здесь признаки преступления по статье 160 — подкуп избирателя или кандидата», — утверждает Гулан.

На днях в Светловодске Кировоградской области сотрудники СБУ задержали одного из кандидатов в мэры, который организовал схему «перетягивания» голосов в пользу подставного кандидата.