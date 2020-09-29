Неонацист Сергей Стерненко, подозреваемый в жестоком убийстве одессита Ивана Кузнецова, продолжит разгуливать на свободе, сообщает «Комсомольская правда в Украине» 29 сентября со ссылкой на решение Приморского районного суда Одессы

«Избрать меру пресечения в виде домашнего ареста. Запретить покидать место проживания в период с 21:00 до 6:00», — цитирует издание заявление судьи.

Представители прокуратуры ходатайствовали назначить Стерненко содержание под стражей на 90 суток без права внесения залога.

Бузина, Шеремет и радикал Стерненко. Какова судьба громких уголовных дел на Украине © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк

В 2018 году Стерненко после конфликта догнал убегавшего от него Кузнецова и нанес удар ножом в спину, который оказался смертельным.

Сам Стерненко, ранее возглавлявший «Правый сектор»* в Одессе, назвал свои действия самозащитой.

Несмотря на явную опасность радикала, суд считает, что он может свободно разгуливать по улицам.

*Деятельность организации запрещена в РФ