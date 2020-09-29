«Избрать меру пресечения в виде домашнего ареста. Запретить покидать место проживания в период с 21:00 до 6:00», — цитирует издание заявление судьи.
Представители прокуратуры ходатайствовали назначить Стерненко содержание под стражей на 90 суток без права внесения залога.
Очередное заседание по делу Стерненко состоится 9 октября.
В 2018 году Стерненко после конфликта догнал убегавшего от него Кузнецова и нанес удар ножом в спину, который оказался смертельным.
Сам Стерненко, ранее возглавлявший «Правый сектор»* в Одессе, назвал свои действия самозащитой.
Несмотря на явную опасность радикала, суд считает, что он может свободно разгуливать по улицам.
*Деятельность организации запрещена в РФ