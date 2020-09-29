С августа этого года первый премьер-министр независимой Украины Витольд Фокин занимает пост заместителя главы украинской делегации в ТКГ. За это время он сделал несколько резонансных заявлений, которые вызвали критику националистов. Так, Фокин предлагал провести в ДНР и ЛНР всеобщую амнистию, однако затем он опроверг эти слова.

«Язык ультиматума не признаю». Фокин назвал условие выхода из ТКГ по Донбассу
«Язык ультиматума не признаю». Фокин назвал условие выхода из ТКГ по Донбассу
© скриншот с видео "В гостях у Гордона"

Во вторник, 29 сентября, Фокин по просьбе депутатов принял участие в заседании парламентского комитета по вопросам государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства. 

Его спросили, считает ли он, что Россия ведет против Украины войну в Донбассе, на что экс-премьер ответил, что не согласен с данным утверждением.

«Ни одного подтверждения, что ведется война между РФ и Украиной, я не вижу», — сказал он.

Фокин заявил, что РФ требует от Украины осуществить то, что прописано в Минских соглашениях. Замглавы украинской делегации также отметил, что ответственность за затягивание урегулирование противостояния в Донбассе несет Петр Порошенко, который во время своего президентства думал не о народе, а о своей власти и авторитете. 