Замглавы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Витольд Фокин заявил во время своего выступления перед депутатами Верховной Рады, что Россия не ведет войну с Украиной. Прямую трансляцию его выступления вел у себя в Facebook депутат Роман Лозинский

С августа этого года первый премьер-министр независимой Украины Витольд Фокин занимает пост заместителя главы украинской делегации в ТКГ. За это время он сделал несколько резонансных заявлений, которые вызвали критику националистов. Так, Фокин предлагал провести в ДНР и ЛНР всеобщую амнистию, однако затем он опроверг эти слова. «Язык ультиматума не признаю». Фокин назвал условие выхода из ТКГ по Донбассу © скриншот с видео "В гостях у Гордона"

Во вторник, 29 сентября, Фокин по просьбе депутатов принял участие в заседании парламентского комитета по вопросам государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

Его спросили, считает ли он, что Россия ведет против Украины войну в Донбассе, на что экс-премьер ответил, что не согласен с данным утверждением.

«Ни одного подтверждения, что ведется война между РФ и Украиной, я не вижу», — сказал он.

Фокин заявил, что РФ требует от Украины осуществить то, что прописано в Минских соглашениях. Замглавы украинской делегации также отметил, что ответственность за затягивание урегулирование противостояния в Донбассе несет Петр Порошенко, который во время своего президентства думал не о народе, а о своей власти и авторитете.