С августа этого года первый премьер-министр независимой Украины Витольд Фокин занимает пост заместителя главы украинской делегации в ТКГ. За это время он сделал несколько резонансных заявлений, которые вызвали критику националистов. Так, Фокин предлагал провести в ДНР и ЛНР всеобщую амнистию, однако затем он опроверг эти слова.
Во вторник, 29 сентября, Фокин по просьбе депутатов принял участие в заседании парламентского комитета по вопросам государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.
Его спросили, считает ли он, что Россия ведет против Украины войну в Донбассе, на что экс-премьер ответил, что не согласен с данным утверждением.
«Ни одного подтверждения, что ведется война между РФ и Украиной, я не вижу», — сказал он.
Фокин заявил, что РФ требует от Украины осуществить то, что прописано в Минских соглашениях. Замглавы украинской делегации также отметил, что ответственность за затягивание урегулирование противостояния в Донбассе несет Петр Порошенко, который во время своего президентства думал не о народе, а о своей власти и авторитете.