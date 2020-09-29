Президент Франции Эммануэль Макрон не смог правильно произнести фамилию экс-кандидата в президенты Белоруссии, лидера объединенной оппозиции Светланы Тихановской. Видео конфуза было опубликовано 29 сентября в Telegram-канале РИА Новости

Тихановская после встречи с Макроном собирается идти во французский парламент © REUTERS, Andrius Sytas

На видео слышно, как во время своей речи французский лидер несколько раз запнулся и произнес «Тиковская» вместо «Тихановская».

Ранее экс-кандидат в белорусские президенты сообщила, что будет обсуждать с Макроном, в частности, возможность проведения новых выборов в Белоруссии. Тем временем Кремль подчеркнул, что статус Тихановской как президента Россия не признает.

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил действующий президент Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Тихановская (набрала около 10%). После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты.

В среду, 23 сентября, во Дворце независимости в Минске была проведена тайная церемония приведения к присяге Лукашенко. Ряд европейских государств уже заявили о непризнании легитимности президента, а Сейм Литвы в своей резолюции по ситуации в Белоруссии назвал Тихановскую законно избранным лидером страны.