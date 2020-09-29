Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук обратился к министру внутренних дел Арсену Авакову с предложением штрафовать депутатов за отсутствие маски в сессионном зале, передает УНИАН 29 сентября

Украинцев косит коронавирус: почти 205 тысяч граждан заболели COVID-19 © РИА Новости, Сергей Пивоваров | Перейти в фотобанк

По словам зампреда, он уже устал напоминать коллегам об очевидной пользе ношения медицинской маски, однако все просьбы игнорируются. Поэтому Стефанчук решил искать поддержки у Авакова.

«Я хочу обратиться к министру внутренних дел Украины, чтобы, в конце концов, начали штрафовать народных депутатов за невыполнение ими требований, которые касаются соблюдения мер индивидуальной гигиены», — сказал он.

Примечательно, что парламентарии не выполняют свой же закон, принятый в марте текущего года. Он предполагает, в том числе, санкции за пребывание в общественном месте без маски, а именно штраф до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, а для должностных лиц — до десяти тысяч МРОТ.

Во вторник, 29 сентября, стало известно об обнаружении коронавируса у председателя партии «Голос» Киры Рудик.

Всего же, по данным главы Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова, уже несколько десятков парламентариев переболели коронавирусом.

В целом на Украине было зафиксировано более 205 тысяч зараженных, из них почти четыре тысячи скончались.