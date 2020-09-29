Турция не будет официально вмешиваться к сегодняшнее вооруженное противостояние в Карабахе. Она будет помогать Азербайджану оружием и наемниками. Об этом рассказал и политический обозреватель Армен Гаспарян в интервью изданию Украина.ру

Гаспарян в прямом эфире расскажет о конфликте Армении и Азербайджана

Если же Анкара открыто вмешается в этот конфликт, то это нанесет огромные потери имиджу Турции, уверен эксперт.

«И без того, то, что произошло, на самом деле, уже уничтожило тщательно воздвигаемую на протяжении лет конструкцию, что Турция якобы на государственном уровне геноцид не признает, но якобы выступает за гуманитарное сотрудничество с Арменией», — подчеркнул Гаспарян.

Но если Турция открыто вмешается в карабахский конфликт и объявит войну Армении, пошлет туда свой контингент, и создастся угроза армянской государственности, Россия и союзники Еревана по ОДКБ будут действовать в соответствии с уставом этой организации, добавил политолог.

Полностью интервью можно посмотреть здесь.