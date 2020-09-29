Утром 27 сентября на границе Азербайджана с непризнанной Нагорно-Карабахской республикой, которую Баку считает своей территорией, оккупированной Арменией, начались активные боевые действия. Стороны обвиняют друг друга в развязывании конфликта. Турция поддержала Азербайджан, Россия и другие страны призвали остановить кровопролитие в регионе.
Если же Анкара открыто вмешается в этот конфликт, то это нанесет огромные потери имиджу Турции, уверен эксперт.
«И без того, то, что произошло, на самом деле, уже уничтожило тщательно воздвигаемую на протяжении лет конструкцию, что Турция якобы на государственном уровне геноцид не признает, но якобы выступает за гуманитарное сотрудничество с Арменией», — подчеркнул Гаспарян.
Но если Турция открыто вмешается в карабахский конфликт и объявит войну Армении, пошлет туда свой контингент, и создастся угроза армянской государственности, Россия и союзники Еревана по ОДКБ будут действовать в соответствии с уставом этой организации, добавил политолог.
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