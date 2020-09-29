Экс-депутат, участница Евромайдана Татьяна Черновол на днях на своей странице в Facebook рассказала, как избила руководителя «Центра противодействия коррупции» Виталия Шабунина за то, что он мешал ей «ломать схемы Антона Яценко»

Суд смягчил меру пресечения Черновол и запретил ей общаться с нардепом Яценко © Facebook, Владимир Струмковский Антоном Яценко, который выступает свидетелем по делу о штурме офиса Партии регионов во время Майдана и смерти одного из сотрудников офиса. В свою очередь Черновол утверждает, что своим свидетельством по этому делу Яценко мстит ей за то, что она обвиняла его в коррупции, когда была правительственным уполномоченным по антикоррупционной политике.

В своем посте Черновол также рассказала, как избила Шабунина, обвиняя его в содействии коррупции, о чем сам Шабунин нигде не упоминал.

«…Шабунин. Он как раз с довольной лыбой следовал из кабинета [экс-министра Остапа] Семерака», — написала Черновол.

Она заявила, что Шабунин ей «не помогал разрушить схему Яценко, он наоборот топил все ее инициативы», поэтому она его побила.

«Шабунин отлетел к стене, тоненькая струйка крови побежала у него из носа. <…> Если назвался антикоррупционером, то должен помогать в борьбе с коррупционными схемами. А если нет, то это — предательство», — добавила Черновол.

В апреле сотрудники Госбюро расследований провели обыск в доме Черновол и уведомили ее о подозрении в руководстве поджогом офиса Партии регионов в феврале 2014 года, в результате которого погиб человек. Печерский райсуд Киева посадил экс-депутата под круглосуточный домашний арест, который впоследствии был изменен на ночной.